Украинские дипломаты собрали более 1,5 млн грн для нужд военных медиков, – Кулеба

Украинские дипломаты собрали более 1,5 млн грн для закупки необходимого оборудования для военных медиков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 апреля, во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и руководителя благотворительного фонда «Вернись живым» Виталия Дейнеги сообщил министр.

Во время брифинга Кулеба и Дейнега объявили о проведении совместной благотворительной акции Министерства иностранных дел Украины и благотворительного фонда «Вернись живым», которая называется «Защити защитника».

«В рамках этой акции украинские дипломаты, сотрудники Министерства иностранных дел собрали более 1 млн 750 тыс. грн и перечислили их на счет благотворительного фонда "Вернись живым". Эти деньги украинские дипломаты перечислили со своих зарплат», – сообщил министр иностранных дел.

Эти деньги были перечислены, чтобы фонд закупил необходимое оборудование для военных медиков. Дмитрий Кулеба отметил особую связь военных и дипломатов.

«По сути, дипломаты и военные удерживают 2 части одного фронта – это фронт защиты территориальной целостности и независимости Украины. Именно поэтому украинские дипломаты решили помочь в это сложное время именно военным медикам», – сообщил министр.