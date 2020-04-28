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Украинские дипломаты собрали более 1,5 млн грн для нужд военных медиков, – Кулеба

28.04.20 09:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинские дипломаты собрали более 1,5 млн грн для закупки необходимого оборудования для военных медиков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 апреля, во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и руководителя благотворительного фонда «Вернись живым» Виталия Дейнеги сообщил министр.

Во время брифинга Кулеба и Дейнега объявили о проведении совместной благотворительной акции Министерства иностранных дел Украины и благотворительного фонда «Вернись живым», которая называется «Защити защитника».

«В рамках этой акции украинские дипломаты, сотрудники Министерства иностранных дел собрали более 1 млн 750 тыс. грн и перечислили их на счет благотворительного фонда "Вернись живым". Эти деньги украинские дипломаты перечислили со своих зарплат», – сообщил министр иностранных дел.

Эти деньги были перечислены, чтобы фонд закупил необходимое оборудование для военных медиков. Дмитрий Кулеба отметил особую связь военных и дипломатов.

«По сути, дипломаты и военные удерживают 2 части одного фронта – это фронт защиты территориальной целостности и независимости Украины. Именно поэтому украинские дипломаты решили помочь в это сложное время именно военным медикам», – сообщил министр.

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