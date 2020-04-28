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За собранные дипломатами деньги закупят средства индивидуальной защиты для медиков ВСУ

28.04.20 11:14
Защитный костюм / Фото Фонда Рината Ахметова
Защитный костюм / Фото Фонда Рината Ахметова

Деньги, собранные украинскими дипломатами для военных медиков, пойдут на закупку средств индивидуальной защиты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 апреля, во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и руководителя благотворительного фонда «Вернись живым» Виталия Дейнеги сообщил руководитель БФ.

Виталий Дейнега напомнил, что сейчас проводится ПЦР-тестирование военных на коронавирус. «Запас тестов пока что есть», – сказал он.

Поэтому, по словам Дейнеги, полученные фондом деньги будут направлены на средства индивидуальной защиты. «Мы сейчас собираем данные по разным госпиталям, которые находятся в зоне конфликта и за ее пределами», – сообщил он.

«Мы будем стараться брать защитные костюмы украинского производства, поддерживая национального производителя и свою армию», – сообщил руководитель благотворительного фонда «Вернись живым».

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