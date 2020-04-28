За собранные дипломатами деньги закупят средства индивидуальной защиты для медиков ВСУ

Деньги, собранные украинскими дипломатами для военных медиков, пойдут на закупку средств индивидуальной защиты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 апреля, во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и руководителя благотворительного фонда «Вернись живым» Виталия Дейнеги сообщил руководитель БФ.

Виталий Дейнега напомнил, что сейчас проводится ПЦР-тестирование военных на коронавирус. «Запас тестов пока что есть», – сказал он.

Поэтому, по словам Дейнеги, полученные фондом деньги будут направлены на средства индивидуальной защиты. «Мы сейчас собираем данные по разным госпиталям, которые находятся в зоне конфликта и за ее пределами», – сообщил он.

«Мы будем стараться брать защитные костюмы украинского производства, поддерживая национального производителя и свою армию», – сообщил руководитель благотворительного фонда «Вернись живым».