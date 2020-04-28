Сводка из зоны ООС за 27 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 2-е украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия;

неподалеку Опытного – из автоматических станковых гранатометов.

у Новоселовки Второй – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли украинские позиции:

у Катериновки – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов калибром 120 мм;

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а также из миномета калибром 120 мм;

у Пивденного – из автоматических станковых гранатометов;

у Попасной – из миномета калибром 120 мм;

рядом с Травневым – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ дважды обстреляли украинских военных в составе оперативно-тактической группировки «Север». По украинским военным у Крымского НВФ открывали огонь из минометов калибром 120 мм и гранатометов различных систем.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 89 единиц. Применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы аэропорта, "Вольво-центра", поселков шахты "Трудовская" и Александровка, окрестности села Веселое, а также поселка Гольмовский на горловском направлении».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.