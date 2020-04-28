В «ДНР» мужчину отправили на 13 лет в колонию за «шпионаж»

В «ДНР» мужчину «приговорили» к 13 годам лишения свободы «за государственную измену и шпионаж в пользу СБУ». Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

Как уверяют в «ДНР», фигурант во время нахождения на подконтрольной украинским властям территории «был привлечен сотрудниками СБУ к негласному сотрудничеству». «Обвиняемый путем визуального наблюдения и фотофиксации собирал сведения военного характера о численности личного состава и местах дислокации воинских частей ДНР. Собранные сведения передавал представителю СБУ», – утверждают в «республике».

«Приговором апелляционной палаты верховного суда ДНР 17 марта 2020 года подсудимый признан виновным и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – сообщают в «ДНР».