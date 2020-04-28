На Луганщине рассказали, сколько человек болеют коронавирусом

На Луганщине за прошедшие сутки выявлены 3 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За прошедшие сутки в Луганской области выявлены 3-е инфицированных коронавирусом (при обследовании контактных лиц). Все лица – члены семьи первой заболевшей в Новопсковском районе. Эти 3 человека находятся сейчас на амбулаторном лечении», – сообщают в центре.

В целом в Луганской области всего 32 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 13 человек проходят лечение в стационарах лечебных учреждений области, 16 человек лечатся амбулаторно, 3-е выздоровели.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 28 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 9410 человек. Из них 639 детей, а также 1843 медицинских работника. 992 человека выздоровели, летальных случаев – 239.

В Донецкой области подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

В «ДНР» на 27 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 78, летальных случаев – 2, выписаны с выздоровлением – 3 человека. В «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).