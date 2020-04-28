Глава Минздрава рассказал о бессимптомных носителях коронавируса в Украине

В Украине пока невозможно точно определить количество людей, которые бессимптомно переболели COVID-19. Для этого нужно провести массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты). Об этом сегодня, 28 апреля, в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, очень сложно определить, сколько в Украине людей бессимптомно переживают коронавирус. Максим Степанов пояснил, почему.

«Не существует достоверной информации относительно бессимптомности. Почему не существует? Это возможно, если будет введено ИФА-тестирование, которое сейчас проходит экспертизы, в том числе украинского производства. Мы смотрим и на ИФА-тесты иностранного производства. Но, если посмотреть на те заболевания, которые есть в Украине, которые мы фиксируем, то, действительно, есть определенное количество людей, которые полностью бессимптомно переносят коронавирусную болезнь COVID-19. Мы это увидели благодаря, в том числе, расширению круга людей, которых мы начали тестировать методом ПЦР», – сказал Степанов.