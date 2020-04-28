Всемирный банк утвердил 135 млн долл. помощи Украине: Детали

Совет директоров Всемирного банка утвердил 27 апреля дополнительное финансирование в размере 135 млн долл. США для проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», для расширения мер реагирования на пандемию COVID-19, которые вводятся в секторе здравоохранения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Отмечается, что в рамках действующего проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей» оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупки современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг.

«Начальная сумма инвестиций в размере 215 млн долл. США, направлена на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшения предоставления услуг (в частности реформа первичного и вторичного звеньев, ранняя диагностика и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом. Дополнительные средства в размере 135 млн долл. США, помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также провести обучение для тысяч украинских врачей относительно предоставления современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда государственного бюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. 35 млн долл. США направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19», – сообщили во Всемирном банке.

Эти средства будут использованы на закупку необходимых материалов и оборудования в рамках мер реагирования на COVID-19, которые внедряет Украина, проведение необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации в предоставлении гражданам важной публичной информации. Новые выделенные средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.

«Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения. Пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета», – отметил Алекс Кремер, исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

В пресс-службе также сообщили, что в следующие 15 месяцев Всемирный банк предоставит 160 млрд долл. США финансовой поддержки, чтобы помочь государствам мира защитить бедные слои населения, оказать поддержку бизнеса и ускорить экономическое восстановление, включая 50 млрд долл. США новой помощи от МАР в форме грантов или финансирования на льготных условиях.