Плюс 11: В «ДНР» выявили новые случаи заболевания коронавирусом

В «ДНР» выявлены 11 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«За последние сутки в ДНР выявлены 11 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 10:00 28 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в ДНР – 89», – говорится в сообщении.

Уточняется, что «на данный момент проходят лечение 78 пациентов, а выписаны с выздоровлением – 9 человек».

Напомним, при этом «глава ДНР» Денис Пушилин считает, что «текущая эпидемиологическая ситуация не дает оснований для ужесточения превентивных мер».

Как сообщалось, по данным Минздрава на 28 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 9410 человек. Из них 639 детей, а также 1843 медицинских работника. 992 человека выздоровели, летальных случаев – 239. На подконтрольной части Донецкой области подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом COVID-19, на подконтрольной части Луганской области – 32 случая.

В «ЛНР» на 27 апреля – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).