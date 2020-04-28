Верховный Суд вынес вердикт по делу женщины-информатора «ЛНР»

Верховный Суд Украины оставил без изменений приговор Новоайдарского районного суда Луганской области и решение апелляционной инстанции, которыми гражданка Украины признана виновной в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и приговорена к 5 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, с февраля по март 2017 года жительница Трехизбенки (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) передавала информацию о дислокации и перемещении военной техники ВСУ в прифронтовом населенном пункте своему сыну – участнику незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР».

«Следствием задокументировано 16 телефонных разговоров в завуалированной форме в целях конспирации. Например, согласно выводам судебной лингвистической экспертизы письменной речи, участников вооруженных формирований оккупационной администрации РФ женщина называла "филателистами", количество военной техники – "кустами смородины", гусеничный БТР – "гусеницей", колесную военную технику – "клубнями", а также использовала другие завуалированные названия для наименования разновидностей военной техники, их местоположения и передвижения», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что передача вышеуказанных сведений осужденной «способствовала представителям вооруженных формирований РФ в Луганской области в осуществлении вооруженного сопротивления силам и средствам АТО, нанесла ущерб государству и могла привести к тяжелым последствиям».

В ходе судебного разбирательства с участием Офиса Генерального прокурора Верховный Суд согласился со стороной обвинения и оставил кассационную жалобу осужденной без удовлетворения.