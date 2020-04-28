Диалог продолжим в Офисе президента: Денисова встретилась с родственниками пленных (Фото)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с родственниками украинцев, находящихся в плену на временно неподконтрольных украинским властям частях Донбасса. Об этом сегодня, 28 апреля, омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

«Состоялась встреча с родными наших граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Во время встречи обсудили дальнейшие шаги, которые будут способствовать процессу освобождения. Надеюсь, что все присутствующие смогли услышать ответы на вопросы, которые были затронуты на встрече в Офисе омбудсмена», – написала Денисова.

«Наш диалог продолжим сегодня в Офисе президента Украины», – добавила она.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля были освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.