5 недель на работе: На теплоэлектростанциях ДТЭК прошла ротация персонала (Видео)

5 недель на работе. Энергетики работают и живут на теплоэлектростанциях. Болеть им нельзя – есть уникальные специалисты, которых мало кем заменишь. Сотни людей в изоляции на работе ради безопасности не только своей, но и ради энергобезопасности всей страны. У них прошла первая за все время карантина большая пересменка. Но домой отправились не все, сообщает телеканал «Украина».

Более месяца Приднепровская ТЭС работает в режиме изоляции. На станции оставили только тех, без кого производство энергии невозможно. Это почти 200 сотрудников. Все это время за ворота – ни шагу. Чтобы не подвергать опасности себя и коллег.

За 5 недель на работе энергетики обжились. Даже спортом приловчились заниматься. Инвентарь, которого не хватало, смастерили из того, что было под рукой.

«Вот наша штанга. Мы сюда "бубликов" наносили», – рассказывает один из сотрудников станции.

Сейчас люди, которые жили на станции с начала карантина, возвращаются домой – пересменка. Сюда заходят их коллеги. Светлана Возница, аппаратчица химического цеха ДТЭК Приднепровской ТЭС, также идет на работу.

«Я готова заступить на эту свою самую длинную смену. Я понимаю всю ответственность и важность нашей работы. Кому, как ни нам? Потому что от энергетиков зависит, будет ли свет в домах у людей», – говорит Светлана.

В большой сумке у Светланы – все необходимое. А маленький пакет – для ее коллеги Александра. Мужчина на станции больше месяца и решил остаться еще на одну длинную смену. Светлана передает Александру подарок от жены и маленького сына.

«Чашечку передали своему папе, который заступил на смену еще с самого начала карантина», – рассказывает Светлана.

Александр Богомолов говорит: самое сложное – не работа, а разлука с семьей. В пакете кроме вкусностей конверт с рисунком от сына.

«Макс, тебе тоже большой привет. И маме привет. Я вас очень люблю, скучаю и жду уже, когда закончится этот карантин», – говорит мужчина.

За полтысячи километров на Винничине Марина собирает своего мужа на работу. Следующий месяц Василий Панасюк – старший машинист энергоблоков Ладыжинской ТЭС – будет жить на работе. С собой берет две сумки.

«Чтоб он мог себя свободно, по-домашнему там чувствовать. Это домашняя одежда. Постельное белье, конечно, полотенца. Подушка, одеяло», – рассказывает Марина.

Так на долго мужчина на работу еще не ходил.

Василий и его коллеги на разные станции на длинную смену заступают только по собственному желанию. Все, кто будут жить на работе до конца карантина, – добровольцы.

«Один месяц, или, будет нужно два, или три месяца – мы будем, и я, в частности, буду обязательно там работать. И это нужно», – говорит Василий.

На Ладыжинской ТЭС на смену заступает около 90 человек. Они заменят коллег, которые работают на станции с начала карантина.

«Мы нужны так же, как нужны медики, как нужны пожарные. Без электроэнергии не работает ничего. Поэтому большое спасибо персоналу, который согласился работать в изолированном режиме», – говорит директор ДТЭК Ладыжинской ТЭС Игорь Снегин.

Энергетики проходят медосмотр и тесты на COVID-19. Работать, чтобы страна была со светом и теплом, на станцию идут обязательно здоровые сотрудники.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»