СБУ задержала двух участников НВФ, взрывавших мосты на Донбассе

Служба безопасности Украины задержала двух участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», причастных к ряду терактов. Задержанные входили в группу Валерия Бергмана по кличке «Немец». Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа «Немца» захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит.

«Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4-х мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2-х мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганщины, еще два моста в Лисичанске были заминированы», – сообщили в СБУ.

8 сентября 2019 года в ходе спецоперации сотрудники СБУ и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска.

«Во время следственных действий злоумышленник дал обличительные показания. Правоохранители получили от "Немца" подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположении схронов со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы», – отметили в пресс-центре.

С октября 2019 года по апрель 2020-го сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов «группы Бергмана».

«Из тайников изъято, в частности, самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки "Star model B", 6 универсальных запалов к ручной гранаты УЗРГМ-2, более 2000 боевых патронов различного калибра», – рассказали в СБУ.

В марте и апреле в Лисичанске (Луганская обл.) и Константиновке (Донецкая обл.) оперативники СБУ задержали двух активных участников «группы Бергмана», которые признали свою вину в совершении террористических актов. Сейчас обоим мужчинам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.