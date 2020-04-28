Новые правила по денежным переводам: Что меняется с 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, вступают в силу новые правила финансового мониторинга. Теперь Нацбанк Украины будет контролировать денежные переводы свыше 5 тыс. грн. с применением идентификации клиентов.

Как пояснили в НБУ, новые требования вводятся в связи с вступлением в силу новой редакции Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Законом предусмотрены следующие два основных требования: осуществить идентификацию и верификацию плательщика; сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных о плательщике и получателе.

«По оценкам Национального банка, это не окажет существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств», – отмечается в разъяснении регулятора.

Обновленные требования не распространяются на:

оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или второго электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятие средств со своего счета.

Как ранее сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, «проблем с дистанционной оплатой коммуналки или другими обычными переводами быть не должно. Разъяснение уже прислали и банкам, и небанкам»,