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Глава Луганщины попросил правительство смягчить карантин в регионе

28.04.20 13:59
Сергей Гайдай / Фото: пресс-служба Луганской ОГА
Сергей Гайдай / Фото: пресс-служба Луганской ОГА

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Украины с просьбой смягчить режим карантина в области, учитывая низкий уровень заболеваемости COVID-19 на территории региона.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, в письме к главе правительства Денису Шмыгалю отмечается, что «в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба Операции объединенных сил, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни».

В этой связи глава Луганщины Сергей Гайдай попросил премьер-министра рассмотреть вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина.

«Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугороднего внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины», – уточнили в Луганской ОГА.

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