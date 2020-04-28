Кулеба: Необходимость в разговоре глав МИД стран – участниц «Нормандии» давно назрела

В разговоре министров иностранных дел стран – участниц Нормандского формата давно назрела необходимость. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 апреля, во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и руководителя благотворительного фонда «Вернись живым» Виталия Дейнеги сообщил министр.

По его словам, видеоконференция состоится в четверг, 30 апреля – на ней будут присутствовать главы МИД 4-х стран Нормандского формата.

«Давно назрела необходимость в разговоре министров Нормандского формата. Ведь мы видим, что решения Нормандского парижского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению», – сказал Кулеба.

«Чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, к деоккупации украинских территорий и, наконец, к прекращению российской агрессии в целом», – добавил он.

Министр назвал и цели этой видеовстречи. «Во-первых, оценить то, что было сделано с момента Парижского саммита и до этого четверга. По мнению украинской стороны, тут из позитива можно отметить только обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан, которые произошли», – сообщил Кулеба.

«Второе: попробовать – и это будет наверняка самая сложная часть разговора – установить причины, почему на других направлениях, в других вопросах у нас происходит стагнация. И третий элемент – это найти, наработать какие-то наметки решений для существующих проблем и придать импульс Трехсторонней контактной группе, чтобы она непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементацией», – пояснил министр.

Он выразил желание, чтобы такие встречи министров стали регулярными, чтобы был регулярный контакт. «Я бы также хотел, чтобы, в конце концов, мы вышли на формат, когда между Трехсторонней контактной группой и форматом 4-х министров была установлена более тесная связь, и чтобы ТКГ информировала по результатам своих заседаний министров. Это дозволит министрам более оперативно реагировать на динамику событий», – отметил Кулеба.

Напомним, главы МИД стран Нормандского формата 30 апреля планируют обсудить Минские договоренности по урегулированию на Донбассе.