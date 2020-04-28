Донетчина получила новые машины «скорой помощи»

На Донетчине автопарки станций медицинской помощи в Волновахе, Константиновке, Краматорске, Мариуполе и Славянске пополнили 44 новых автомобиля «скорой помощи» марок Peugeot и Ford. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Авто закупили для КНП «Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» и его подразделений на условиях софинансирования: 75% поступило из государственного, 25% – из областного бюджетов.

«Эти 44 автомобиля были нами получены в рамках выполнения пилотного проекта "Улучшение экстренной медицинской помощи". Это современные, сертифицированные европейские автомобили, которые помогают реально предоставлять экстренную медицинскую помощь, как в салоне автомобиля, так и при использовании портативной аппаратуры, которая в нем находится. Все автомобили получены своевременно. Все автомобили имеют сертификаты качества на все продукты, которые содержат. И все автомобили были равномерно распределены между подразделениями "скорой медицинской помощи" на территории всей Донецкой области от Славянска до Мариуполя», – рассказал директор «Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Игорь Кияшко.

Новенькие машины «скорой помощи» укомплектованы современным медицинским оборудованием. Стоимость одной «скорой» – 1,9 млн грн. Три авто из общего числа стоят более 3 млн грн: это реанимобили, оборудованные в том числе и аппаратами искусственной вентиляции легких, что особенно важно в период пандемии коронавируса.

Все машины и оборудование соответствуют отечественным и европейским стандартам качества.

«Здесь находятся монитор пациента, монитор-дефибрилятор. Также здесь есть шприцевой насос, нагреватель инфузийных растворов, набор клинков для интубации. Особенность этого автомобиля – ковшевые носилки, которые, разделяясь на две половины, позволяют минимизировать движения пациента при иммобилизации», – рассказала старший фельдшер выездного консультативного отдела Наталья Бадец.