На Донетчине уже 11 человек излечились от коронавируса

В Донецкой области выздоровел еще один пациент с COVID-19, всего от коронавируса излечились 11 жителей региона. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Пациент из Константиновки получил два подряд негативных результата исследований, и он считается выздоровевшим. Таким образом, на сегодня у нас 11 человек выздоровели от коронавируса», – рассказал Педенко.

По его словам, на сегодня 8 человек с диагнозом COVID-19 находятся в больницах Мариуполя и Константиновки, 31 человек находится на амбулаторном лечении. Всего на Донетчине зарегистрированы 52 случая коронавирусного заболевания.

Александр Педенко также сообщил, что за минувшие сутки в области было проведено 111 ПЦР-исследований, все результаты – негативные. Кроме того, были проведены 673 быстрых теста на коронавирус.

Всего с начала использования быстрых тестов в области проведено 5616 таких тестирований, а также выполнено 1012 ПЦР-исследований. На сегодня в лабораториях Славянска и Мариуполя есть в наличии 7196 тестов.

Напомним, по данным Минздрава Украины на 28 апреля, в целом за все время пандемии в стране заболели 9410 человек. Из них 639 детей, а также 1843 медицинских работника. При этом всего выздоровели 992 человека, летальных случаев –239.