Смертельное ДТП в Славянском районе: Тягач сбил мужчину

В Славянском районе грузовой автомобиль с полуприцепом-цистерной совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на месте аварии. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 00:45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Славянском районе. Тягач DAF под управлением 54-летнего водителя сбил мужчину, который находился на проезжей части», – говорится в сообщении.

Полицейские установили личность погибшего – это местный житель 1981 года рождения.

По факту ДТП правоохранители проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего»).