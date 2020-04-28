На Донетчине полицейскому сообщили о подозрении в совершении ДТП с пострадавшим

На Донетчине полицейскому сообщили о подозрении в совершении ДТП, в котором пострадал пассажир. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) работнику полиции одного из отделов ГУ Нацполиции в Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 3 октября 2019 года полицейский, находясь за рулем автомобиля марки "Mercedes-Benz" в г. Краматорске, не убедился в безопасной обстановке и, выполняя маневр поворота, совершил столкновение с автомобилем "Skoda Fabia"», – рассказали в прокуратуре.

В результате ДТП его коллега-полицейский, находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля, получил телесные повреждения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.