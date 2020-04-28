Жительница Краматорска собиралась продать «Укрзализныце» контрафактные маски на 10 миллионов

Служба безопасности Украины в Донецкой области разоблачила механизм хищения бюджетных средств на сумму свыше 10 млн грн на закупках защитных масок для работников «Укрзализныци». Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Краматорска разработала схему присвоения средств регионального филиала «Донецкая железная дорога» АО «Укрзализныця"», выделенных на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

«Злоумышленница планировала поставить железнодорожному предприятию более 700 тыс. защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более 10 млн грн», – отмечают в СБУ.

Правоохранители блокировали поставки партии контрафактных масок.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Операция проводилась совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.