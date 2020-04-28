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COVID-19: На Донетчине подготовили 4 учреждения для обсервации

28.04.20 15:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине подготовили 4 учреждения для обсервации людей, у которых есть подозрения на коронавирус. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В Донецкой области определены 4 места для прохождения обсервации, общее количество мест – 500. В данное время только в одном обсервационном учреждении находятся на изоляции люди из-за границы», – сказал Педенко.

Он также добавил, что если жителям Донецкой области будет негде проходить самоизоляцию, они на определенных условиях могут находиться в местах обсервации.

Напомним, украинцы, которые вернулись из-за границы, вместо обсервации могут пройти двухнедельную самоизоляцию по месту жительства с помощью приложения «Дій вдома». Контроль происходит при помощи проверки соответствия фотографии лица человека эталонному фото, сделанному при установке приложения, и геолокации мобильного телефона во время съемки фото.

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