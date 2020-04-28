Боятся, что привезем вирус: В прифронтовом Донбассе нагрузка на «скорую помощь» не увеличилась

С наступлением карантина в прифронтовой зоне Донбасса у медиков «скорой помощи» нагрузка не увеличилась. В некоторых районах число вызовов «скорой» даже снизилось, передает «Радио Свобода».

Бригада «скорой помощи» Станицы Луганской пока не выезжала к больным с подозрением на COVID-19. «В связи с эпидемией коронавируса работы нам пока не прибавилось. Количество вызовов не изменилось, с подозрением на COVID-19 к нам пока тоже никто не обращался… Мы еще не выезжали на подозрительные случаи», – говорит Татьяна Катренко, старший фельдшер Станично-Луганской подстанции скорой помощи.

По ее словам, медики получили все необходимое и инструкции из центра, как работать в таких условиях: «Сейчас все кареты "скорой помощи" у нас оснащены средствами индивидуальной защиты – комбинезонами, масками и очками, бахилами, шапочками».

Один раз бригада работала в полной экипировке на КПВВ «Станица Луганская». «Пункт пропуска уже закрыли, но там оставалось еще около 20 человек. И прежде, чем впустить их на подконтрольную территорию, мы проверяли наличие повышенной температуры. Но, к счастью, никого не госпитализировали», – рассказала Катренко.

Единственное, чего опасаются медики Станицы – это дефицита средств индивидуальной защиты, если вдруг будет скачок заболеваемости.

Остатки станции скорой помощи Донецка сейчас работают на подконтрольной Украине территории – в Марьинском и Новоселковском районах. «В связи с коронавирусом, работы у нас, как ни странно… стало меньше. Люди боятся, что мы им привезем вирус, и наоборот, стали меньше вызывать», – сообщил главврач станции Олег Почепецкий.

Хирург медицинской роты 128 бригады в 2014-2015 годах Александр Данилюк, говорит, что пандемия коронавируса – это настоящий второй фронт, ставший неожиданностью для украинских медиков. «Даже в университете, изучая историю медицины и мировые пандемии мы, врачи, не ожидали, что сейчас может появится вирус, который захватит весь мир и остановит повседневную жизнь. Мы переживали и куриный и свиной гриппы, но такого карантина никто не ожидал», – отмечает он.

Как сообщалось ранее, в прифронтовой 20-километровой зоне Донбасса пока зафиксирован один случай заражения коронавирусом – мужчина вернулся с заработков из Польши и пытался через КПВВ «Станица Луганская» проехать в «ЛНР».

Напомним, основная проблема вызова «скорой помощи» в прифронтовых зонах – телефонный сигнал часто поступает на неподконтрольную территорию.