В Донецкой ОГА рассказали, когда заработает еще одна ПЦР-лаборатория в Мариуполе

После майских праздников в Мариуполе начнет работу еще одна ПЦР-лаборатория по определению коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что в регионе в данное время работают две ПЦР-лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19.

«Сегодня работает лаборатория в Славянске, ее максимальная мощность пока 96 исследований в сутки. Вчера лаборатория в Мариуполе в больнице №4 сделала 12 исследований при мощности 10», – рассказал Педенко.

По его словам, ожидается, что после майских праздников будет запущена лаборатория в мариупольском филиале Государственного учреждения «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины».

«Надеемся, что все подготовительные моменты будут выполнены, и лаборатория заработает. Как заверил главный санитарный врач, там будет американский ПЦР-аппарат», – добавил Александр Педенко.

Таким образом, в регионе будет больше возможностей для оперативного тестирования на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 28 апреля, на Донетчине зарегистрированы 52 случая коронавирусного заболевания, из них 11 человек выздоровели, 1 случай завершился летальным исходом.