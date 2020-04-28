На западных границах: Как борются с коронавирусом в Луцке

Наибольшее число украинцев, зараженных коронавирусной инфекцией, живут в Киеве и Западной Украине. Луцк – в зоне особого риска. Он окружен таможенными постами между Украиной и Польшей, через город проезжают сотни тысяч туристов и тех, кто работает в Европе. Поэтому карантин здесь особенно суров. Местные власти остановили весь городской транспорт. Передвигаться по улице можно исключительно в масках и перчатках. Особые меры безопасности приняты и в Волынской областной инфекционной больнице, где принимают больных с осложнениями от COVID-19. Больница рассчитана на 180 пациентов. Сейчас количество коек оперативно увеличивают до 200. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Директор больницы Руслан Морочковский рассказал, что у персонала в основном позитивный настрой. Медики уверены, что Украина сможет остановить коронавирус. Оптимизма добавляет внимание к потребностям медиков – Министерство здравоохранения составило перечень необходимого. Во главе списка значился кислородный концентратор. Недавно оборудование прибыло в больницу. Оно было закуплено и передано врачам Фондом Рината Ахметова.

«Концентратор крайне необходим для оказания помощи инфекционным больным. Очень благодарны Фонду Рината Ахметова за оказанную помощь», – сказал Руслан Морочковский.

Врач-ординатор отделения реанимации интенсивной терапии Виктор Сулим уверен, что полученный аппарат спасет не одну жизнь: «Учитывая, что в последнее время есть перебои с поставкой кислорода, это жизненно необходимый аппарат. Это первый аппарат такой мощности, который у нас появился».

С начала эпидемии Фонд передал государственным больницам две партии аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов. В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, Фонд закупает анализаторы проб и тест-картриджи для них. Данное оборудование уже передано медикам Киева и Мариуполя.

Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Они уже переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины, и в настоящее время поступили в регионы.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Было закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Также Фонд совместно с Минцифры, Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины представили новый видеопроект «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких». Он призван помочь специалистам, которые будут или уже применяют в практике реанимационное оборудование для спасения пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции, быстро найти общий язык с современной цифровой медтехникой. Сериал будет доступен на YouTube-канале и страницах Фонда Рината Ахметова в соцсетях.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.