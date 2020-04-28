В МИД объяснили, разрешат ли авиарейсы для украинцев – трудовых мигрантов

В МИД Украины понимают, что у стран-партнеров имеется потребность в работниках-украинцах, однако чартерные авиарейсы организовывать в данных условиях считают нелогичным действием. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 апреля, во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и руководителя благотворительного фонда «Вернись живым» Виталия Дейнеги сообщил министр.

Обращения по этому вопросу, по его словам, в МИД Украины поступают, но правительство руководствуется в первую очередь соображениями безопасности и здоровья граждан.

«В условиях распространения пандемии любая поездка – это подвергание опасности заболевания, особенно, когда путешествие осуществляется самолетом. Сейчас все усилия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев из-за границы, которые застряли в разных странах. Чтобы они могли дома в безопасных и максимально комфортных условиях жить и переживать эти карантинные мероприятия», – сказал Кулеба.

Он добавил, что на этом фоне сейчас нелогично будет выглядеть параллельная организация массовых чартеров на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия с той или иной интенсивностью.

«Но мы настроены конструктивно, мы понимаем потребность в работниках у наших стран-партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса», – сообщил министр.

«Еще раз подчеркиваю, что мы руководствуемся главным принципом – это здоровье и безопасность наших сограждан», – добавил он.