Комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе начнет работу в ближайшее время, – Денисова

В ближайшее время начнет работу комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова по итогам встречи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с семьями находящихся в плену «Л-ДНР».

«Акцентировали внимание на двух основных шагах, которые в ближайшие дни должны быть реализованы: создание рабочей группы при Офисе президента Украины, куда будут входить родные наших пленных сограждан; начать работу комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах», – написала омбудсмен.

Людмила Денисова отметила, что будет выступать с инициативой скорейшего принятия законопроекта «О статусе пленных».

Также она сообщила, что поднимался вопрос о финансовой помощи семьям граждан, которые незаконно удерживаются на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

«Напоследок договорились об активной коммуникации для анализа всей имеющейся информации, чтобы максимально наладить логистику процесса возвращения наших граждан из плена», – добавила омбудсмен.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с родственниками украинцев, находящихся в плену на временно неподконтрольных украинским властям частях Донбасса. Во время встречи обсудили дальнейшие шаги, которые будут способствовать процессу освобождения.