Донетчина: Как получить пособие по частичной безработице на период карантина

Если у субъекта малого или среднего предпринимательства из-за карантина остановилась или сократилась деятельность, и он вынужден уменьшить продолжительность рабочего времени своих сотрудников, то он может оформить для сотрудников пособие по частичной безработице. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает Донецкий областной центр занятости.

Помощь по частичной безработице устанавливается за каждый час, на который сотруднику было сокращено рабочее время из расчета двух третей установленной тарифной ставки (оклада). Но размер пособия не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законом. Статьей 8 закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» минимальная заработная плата с 1 января определена в следующем размере:

в месячном размере – 4723 грн;

в почасовом размере – 28,31 грн.

«Право на пособие не имеют работники, получающие пенсию или работают у работодателя по совместительству», – уточняют в центре занятости.

Пособие по частичной безработице для своих сотрудников могут оформить предприниматели, которые платили ЕСВ (единый социальный взнос) в течение 6-ти месяцев перед остановкой (сокращением) деятельности. Для этого нужно в течение 30 календарных дней со дня приостановления (сокращения) деятельности обратиться в центр занятости по месту регистрации предпринимателя в качестве плательщика ЕСВ.

Необходимо подать следующие документы:

заявление в произвольной форме, в котором также указывается информация и прилагаются копии подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке:

– о принадлежности работодателя к субъектам малого или среднего предпринимательств;

– о средней численности работников;

– доход работодателя за календарный год, предшествующий году подачи в территориальный орган документов;

копия приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) деятельности;

сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице на период карантина;

справка об уплате ЕСВ в течение 6-ти месяцев, предшествующих дате остановки (сокращения) деятельности, выданная Государственной налоговой службой.

Сформированный пакет документов и можно подать одним из способом:

положите его в ящик для входящей корреспонденции центра занятости (в рабочие часы рабочего дня);

направить документы почтой на адрес центра занятости, с описью вложения.

Дополнительную информацию можно уточнить в Донецком областном центре занятости с помощью сервиса «Skype» или по телефону «горячей линии». Контактные данные базовых центров занятости региона можно посмотреть по ссылке.