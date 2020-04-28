Военные доставили уголь жителям прифронтового поселка на Донетчине (Фото)

Представители гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил организовали бесплатную выдачу угля жителям села Славное (Марьинский р-н Донецкой обл.). Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Около 13 тонн твердого топлива были распределены между 27-ю семьями.

«Для местных жителей эта помощь является существенной, поскольку село находится вблизи линии соприкосновения. Регулярные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск в этом районе значительно затрудняют доставку гражданскому населению необходимых товаров и материалов», – отмечается в сообщении.