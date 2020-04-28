«Исторический момент»: Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-IX. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

Верховная Рада приняла этот закон 31 марта 2020 года. Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», – подчеркнул Владимир Зеленский.

В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

В Офисе президента отмечают, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины и будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе.