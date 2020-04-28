Треть средств программы «Большая стройка» пойдет в регионы в мае, – Шмыгаль

В рамках программы «Большая стройка» правительство планирует вложить 100 млрд грн только в дорожное строительство в этом году и создать не менее 170 тыс. новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что заслушал информацию председателей облгосадминистраций по реализации программы президента «Большая стройка».

«В планах расширить программу также и на строительство мостов. Школы, детские сады и стадионы – это приоритет для правительства. Эту инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, – реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях», – написал Шмыгаль.

По его словам, программа «Большая стройка» поможет реализовать три важные задачи: поддержать людей работой, улучшить качество дорог в Украине и начать «разогрев экономики», поскольку вложения в инфраструктуру имеют значительный мультипликативный эффект.

«Треть всех средств от программы должно уйти в регионы уже в мае. Медлить нельзя», – подчеркнул премьер-министр.