Станции-переселенцы: Как медики «скорой помощи» Донецка и Луганска работают на подконтрольном Донбассе

После 2014 года часть станции скорой помощи из Донецка была перемещена в Красногоровку, а из Луганска – в Старобельск, передает «Радио Свобода».

Сейчас медики из Донецка обслуживают Марьинский и Новоселковский районы. Главный врач Донецкой станции скорой помощи Олег Почепецкий рассказывает, что их бригады неоднократно попадали под обстрелы. «За 6 лет, страшно сказать, но мы уже привыкли работать в таких условиях. Уже просто не обращаешь внимания на стрельбу. И жители привыкли, и мы привыкли. И сейчас уже ориентируешься по ситуации. А в 2014-м этого не было, тогда, если летало, то летало везде. И просто не знаешь, куда бежать», – говорит он.

Он вспоминает трагический случай октября 2014 года: «Наша бригада повезла раненного в нейрохирургическое отделение донецкой больницы Калинина (тогда проезд еще был открыт) с тяжелым ранением, с черепно-мозговой травмой. На въезде в город их обстреляли. Погиб весь экипаж: молодая женщина-фельдшер, водитель и пациент. Мы так и не узнали, провокация это была или преднамеренный обстрел».

Попадали под обстрел и здания станции – в Марьинке выбило стекла, а в Красногоровке «прилетело» в пункт базирования. «Совсем рядом мины ложились. Сама больница, на территории которой находилась наша подстанция, тоже пострадала, были прямые попадания», – говорит Почепецкий.

Сейчас работа медика в прифронтовой зоне не менее опасна. «Мы заезжаем на территорию, куда даже военные бояться попадать. Доезжаем до границы безопасной зоны, а дальше уже смотрим по обстоятельствам, если тихо, если ничего не летает, просим больных выйти на эту границу, если они не могут выйти, то тогда уже каким-то образом сами пробираемся», – поясняет главврач.

«Наши населенные пункты: Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Степное, частично заняты военными. Рядом с военными, буквально в 100 метрах от блокпоста, буквально соседняя хата, живут обычные гражданские люди. Там в любой момент могут начаться обстрелы, боевые действия. Буквально несколько дней назад в Марьинке, на одной из улиц, которая находится близко к зоне боевых действий, женщина вышла на порог своего дома. И тут прилет: осколочное ранение. Мы выехали, забрали женщину», – рассказывает медик.

Он отмечает, что есть участки заминированные, куда страшно заезжать, «потому, что не знаешь, что туда прилетело, что там лежит, в этой траве, в кустах». Могут быть и растяжки.

Галина Гучева сейчас заведующая Старобельской подстанцией скорой помощи, именно в Старобельск перевели подразделение из Луганска.

В 2014 году она работала врачом выездной бригады скорой помощи в Луганске, на тот момент уже в течение 20 лет. «Жила я тогда далеко от работы, в 25 километрах, дорога в город была опасной, маршрутки часто попадали под обстрел. Наша подстанция тем летом постоянно попадала под обстрел. Телефонной связи не было, общались по рации. Когда выезжали на вызов, нам сообщали, какой дорогой лучше ехать, чтобы не стать мишенями», – вспоминает она.

Во время работы Галина не пострадала, беда случилась дома. «Наш поселок Хрящеватое обстреляли, и меня ранило. Я получила ожоги 40 % тела, практически была оторвана стопа. Из-за боев я шесть часов оставалась без медицинской помощи. Лишь потом меня нашли и отвезли в Харьков. Процесс восстановления занял целый год, я получила инвалидность», – рассказала женщина.

Но после выписки захотела вернуться на работу. Луганскую подстанцию перебазировали в Старобельск, сюда переехала и Галина Гучева. «Сейчас тут спокойно, боев нет. Я на вызовы уже не выезжаю, работаю с фельдшерами на месте. За почти 6 лет уже привыкла», – заключает она.

Как сообщалось ранее, с наступлением карантина в прифронтовой зоне Донбасса у медиков «скорой помощи», как ни странно, но нагрузка не увеличилась. В некоторых районах число вызовов «скорой» даже снизилось.

Напомним, основная проблема вызова «скорой помощи» в прифронтовых зонах – телефонный сигнал часто поступает на неподконтрольную территорию.