Глава Офиса президента рассказал о проблемах со списками на освобождение пленных

Согласование списков на освобождение осложняется тем, что представителей Красного Креста не допускают к пленным на неподконтрольных украинским властям территориях. Об этом сегодня, 28 апреля, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает пресс-служба ОПУ.

Он провел встречу с родными пленных при участии заместителя руководителя ОПУ Романа Машовца, уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и уполномоченного представителя Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Геннадия Кузнецова.

«У нас есть цель, от которой мы никогда не отступим, – чтобы все наши люди вернулись домой. Мне известно обо всех проблемах, которые сегодня существуют, в том числе относительно формирования списков на освобождение. Но пока мы каждого человека не вернем – мы эту работу не остановим», – отметил Андрей Ермак.

По его словам, сегодня согласование списков осложняется тем, что к пленным на неподконтрольных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

«Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию», – сказал глава Офиса президента.

Андрей Ермак также отметил, что работа над освобождением незаконно удерживаемых украинцев продолжается непрерывно, в частности, в рамках рабочих групп ТКГ.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с родственниками украинцев, находящихся в плену на временно неподконтрольных украинским властям частях Донбасса. Во время встречи обсудили дальнейшие шаги, которые будут способствовать процессу освобождения.