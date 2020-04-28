С серпом и молотом: Дизайнер «ДНР» представила свою коллекцию масок (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке местный дизайнер Светлана Топалова выпустила коллекцию дизайнерских защитных масок. «Венцом» стала маска с эмблемой Советского Союза – серпа и молота, передают «Донецкие новости».

Сначала Топалова пошила маски для себя и сотрудников своей студии дизайна. «Неожиданно оказалось, что маски, которые я сделала для себя, многим пришлись по душе. Мои подписчики из соцсетей попросили сшить и для них тоже. Но такого ажиотажа и спроса я не ожидала. Это ни в коем случае не коммерческий проект, это не поставлено на конвейер! Я сама лично шью и украшаю эти маски», – говорит она в одном из интервью.

Сейчас все сотрудники студии сконцентрированы на пошиве масок, на изготовление одной единицы уходит час. «Хочу отметить, что это от начала и до конца дизайнерская, эксклюзивная работа: от лекала до раскроя, пошива и оформления декора», – отмечает Топалова в ином интервью.

О ценах на свои изделия публично дизайнер не говорит.

Топалова заверяет, что деньги от проданных масок передает в донецкие приюты для бездомных животных «Пиф» и «Четыре лапки», а также в частный приют в Луганске.