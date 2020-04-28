Просто не хотят: Только 40% из вернувшихся в Краматорск прошли тесты на коронавирус

Всего лишь 40% из тех людей, кто вернулись в Краматорск и находятся на самоизоляции, прошли тестирование на коронавирус. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 апреля, рассказал главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №1 (ЦПСМП) Краматорска Александр Власенко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации.

Он отметил, что в городе организованы две мобильные бригады, которые по направлению семейных врачей или по направлению из лабораторного центра выезжают и тестируют пациентов, прибывших из других регионов или стран, а также контактных лиц с подозрением на COVID-19.

«Не все пациенты хотят тестироваться, а без их согласия мы это делать не можем. Просто не хотят. Мы оценивали: только около 40% из тех, кто приехали и находятся на самоизоляции, протестировались. Если бы их обязывало государство пройти тестирование и нести за это какую-то ответственность, это было бы более эффективно в плане скрининга», – отметил главврач ЦПСМП №1.

По его словам, одной из причин нежелания проходить тестирование является то, что как только люди узнают о приезде к ним бригады в защитных костюмах, они боятся реакции соседей и отказываются проходить тесты.

Александр Власенко считает, что эту тенденцию в обществе надо менять и наоборот поощрять людей как можно больше проходить тестирование. А медики в любом случае должны быть защищены соответствующей экипировкой, поскольку они входят в группу риска, контактируя с пациентами, потенциально зараженными COVID-19.

Он также отметил, что с началом эпидемии все 8 амбулаторий в Краматорске изменили формат работы.

«На входе во все амбулатории есть так называемый фильтр. Это стоит медсестра в изоляционном халате, с маской, защитным экраном. Она измеряет температуру и выясняет цель визита. Если пациент с температурой, у него есть респираторные симптомы, он направляется в кабинет инфекционного приема, который оборудован в каждой амбулатории. Там находится дежурный врач и медсестра, и этот пациент осматривается отдельно от общего потока. Там же можно пройти и быстрое тестирование, и забор материала на ПЦР», – рассказал Александр Власенко.