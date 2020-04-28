До 200 руб. за штуку: В «ДНР» рассказали о производстве медицинских масок

Цены на маски сегодня в неподконтрольном украинской власти Донецке варьируются от 30 до 200 руб. за штуку (13-83 грн по местному курсу валют), если, конечно, это не дизайнерская работа, выполненная в эксклюзивном варианте. Материалы для их изготовления поставляются из России. Об этом говорится в статье местной газеты.

В «ДНР» до пандемии коронавирусной инфекции производством средств индивидуальной защиты в занимались только два предприятия. «Олфарм-Восток» в Донецке производило маски для сетей аптек. Завод «Фильтр», действующий в Горловке, выпускал защитные средства для работников, деятельность которых связана с рисками запыления верхних дыхательных путей.

Сейчас же на производство медицинских масок в «ДНР» перепрофилированы:

13 швейных фабрик;

предприятия фармацевтической промышленности («Олфарм-Восток» и завод «Фильтр»);

50 ателье по индивидуальному пошиву и ремонту одежд;

4 четыре профильных учебных заведения легкой промышленности;

7 дизайнеров.

Предприятия рассматривают возможность перехода на работы в две-три смены. «В настоящее время в республике в одну смену производится 25,6 тыс. штук средств индивидуальной защиты. При двухсменной работе, с учетом задействованных мощностей производства, объем увеличится в два раза, при работе в три смены – в три раза», – сказал «и. о. замминистра промышленности и торговли ДНР» Сергей Ильин.

Одна из швейных фабрик, сейчас производящая маски, – «Спецодежда и униформа» (г. Донецк). Директор предприятия Лариса Иванова рассказала, что прежде оно почти не изготавливали маски, за исключением редких случаев. Первый такой случай произошел 10 лет назад во время эпидемии свиного гриппа типа А (Н1N1).

«Спецодежда и униформа» выполняет только оптовые заказы для предприятий, магазинов и других структур, которые на протяжении многих лет покупают здесь униформу и спецодежду.

Первые заказы на маски стали поступать еще в начале марта. Тогда шили 500 масок в день, сегодня объемы увеличились до 1 200 штук. Заказы расписаны на три недели вперед.

По словам директора предприятия, чтобы увеличить объемы производства, вызывали людей из отпусков, кроме того, пригласили учащихся заведений профтехобразования, в частности, глухонемых девушек, они складывают готовые изделия, таким образом экономят время швей.

Индивидуальные маски многоразового использования шьют из двух слоев бязи плотностью 140 г / кв. м. Их можно стирать и гладить. Перед отправкой заказчикам маски проходят кварцевание.

«Сырье завозится из России. К сожалению, местного сырья нет уже 20 лет. Сначала мы шили маски, которые крепились с помощью резинок, но потом резинка закончилась и у нас, и в России, потому что 90 % ее завозили из Китая. Поэтому мы делали маски на завязочках. Когда Китай возобновил поставки резинки, снова стали шить с ними», – пояснила Лариса Иванова.

Как сообщалось раньше, в Донецке местный дизайнер Светлана Топалова выпустила коллекцию дизайнерских защитных масок. «Венцом» стала маска с эмблемой Советского Союза – серпа и молота.