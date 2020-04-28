Больше 300 тысяч пенсионеров Луганщины получат в мае повышенные пенсии

В Луганской области провели массовый перерасчет пенсий. В мае больше 300 тыс. человек получат повышенные пенсии. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

«Из 340 тыс. пенсионеров области массовый перерасчет пенсий был осуществлен 316,3 тыс. человек. В среднем пенсионная выплата повысилась на 315,07 грн», – говорится в сообщении.

Средний размер пенсии после перерасчета составил 4079,80 грн.

Майская индексация пенсий проведена согласно постановлению Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году» от 1 апреля 2020 года.