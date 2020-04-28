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В украинских СИЗО уже 6 случаев заражения COVID-19

28.04.20 19:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 28 апреля в местах лишения свободы в Украине зарегистрировано 6 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Из указанных 6-ти случаев коронавирус обнаружен у 4 работников Государственной уголовно-исполнительной службы.

Еще 2 случая – среди лиц, взятых под стражу:

  • ГУ «Черновицкий следственный изолятор» – мужчина поступил в учреждение с установленным диагнозом COVID-19;
  • ГУ «Кропивницкий следственный изолятор» – заключенному было проведено ПЦР-тестирование, результат ПЦР – положительный.

Напомним, в СИЗО города Черновцы заключенные устроили бунт из-за прибытия заключенного с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как сообщалось ранее, в СИЗО города Мариуполя 4-ро заключенных находятся в изолированных боксах под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус COVID-19.

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