Летом риск заболеть COVID-19 сохраняется, – Центр общественного здоровья

Риск заболеть COVID-19 летом сохраняется, температура воздуха и солнечные лучи не влияют на активность вируса. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

«Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода», – говорится в сообщении.

Специалисты Центра отмечают, что в странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания.

Напомним, по данным Минздрава на 28 апреля, в Украине за все время пандемии заболели 9410 человек. Из них 639 детей, а также 1843 медицинских работника. При этом всего выздоровели 992 человека, летальных случаев – 239.