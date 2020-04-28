В «ЛНР» вводят режим строгой самоизоляции до 12 мая

В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой с 1 по 12 мая по всей территории «ЛНР» вводится строгий режим самоизоляции. Об этом сегодня, 28 апреля, заявил «глава республики» Леонид Пасечник.

«С 1 по 12 мая вводится запрет на передвижение всех видов пассажирских перевозок. Исключение – специализированный, аварийный, а также транспорт по доставке продовольственных товаров», – цитируют его местные интернет-ресурсы.

При этом передвижение на личном транспорте не запрещается.

«Предприятия непрерывного цикла будут работать в штатном режиме. Доставку сотрудников к рабочему месту должны обеспечивать руководители таких предприятий», – заявил Пасечник.

Продолжит работать «почта ЛНР» и будет предоставлять весь перечень услуг, в частности выплату и доставку пенсий.

По словам Пасечника, уже с 13 мая «республика» практически полностью возвратится к прежнему режиму жизнедеятельности. Будут открыты рынки, возобновится работа пассажирского транспорта. В то же время возобновление работы предприятий сферы социально-бытовых услуг будет рассматриваться отдельно.

«Если в каком-то из регионов ЛНР ситуацию с распространением коронавируса не удастся переломить, то там ограничительные мероприятия будут продолжены», – заявил «глава ЛНР».

По состоянию на 28 апреля, в «ЛНР» подтвердили 119 случаев коронавирусной инфекции.