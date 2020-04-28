Тревожная тенденция: Все больше семей с детьми возвращаются в опасные зоны Донбасса

В Украине наблюдается тревожная тенденция, когда переселенцы с детьми вынуждены возвращаться в опасные зоны Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 апреля, заявила представительница омбудсмена по правам человека по соблюдению прав ребенка и семьи Оксана Филипишина во время онлайн-дискуссии «Как Украина защищает права детей в условиях вооруженного конфликта».

Филипишина отметила, что данная тенденция наблюдается по изменениям статистики детей со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и по мониторингам, которые проводит аппарат омбудсмена.

Так, по сравнению с пиковыми периодами сейчас на 22% сократилась численность детей-ВПЛ. Это происходит по разным причинам, в том числе за счет возвращения семей на неподконтрольные Украине территории. «Особенно тревожная лично для меня статистика – по детям-ВПЛ. Мы имели несколько пиков в разные периоды, когда было свыше 250 тыс. детей-ВПЛ. На конец 2019 года по данным Минсоцполитики уже 195 тыс. таких детей. Часть детей перешла в статус взрослых, им исполнилось 18 лет. Но меня тревожит ситуация относительно возвращения на неподконтрольные территории, в зону, в которой проходит вооруженный конфликт. Это из-за того, что родители за эти годы не смогли социализироваться здесь, найти работу, решить жилищный вопрос», – сказала Филипишина.

Данную тенденцию подтверждает и мониторинг учебных заведений в зоне проведения Операции объединенных сил. «Например, в Марьинке, Красногоровке количество детей ежегодно увеличивается. То есть люди возвращаются», – констатировала представитель омбудсмена.

Также растет статистика по детям, которые имеют статус пострадавших от военных действий и вооруженного конфликта. «Если на конец 2019 года таких было 39 тыс. детей, то по результатам 1 квартала 2020 года (январь – март) – это уже почти 43,5 тысячи. 90 детей имеют такой статус в связи полученными в результате боевых действий ранениями», – отметила Филипишина.

При этом всего на получение данного статуса подано уже свыше 88 тыс. заявлений. «Т.е. половине уже присвоили статус, остальные – в процессе рассмотрения. Но процент семей, которым отказывают в получении такого статуса, очень небольшой», – пояснила она.

Представитель омбудсмена акцентировала, что вооруженный конфликт ежедневно влияет на всех детей, которые в той или иной мере связаны с событиями на Донбассе. «Это дети, которые остались на неподконтрольной территории, которые живут в "серой зоне", которые вынуждены были переселиться. Это также и дети, которые потеряли в ходе вооруженного конфликта родных. От вооруженного конфликта страдают и дети, которые воспринимают информацию о конфликте – о тех же сводках из зоны ООС и пр.», – заключила она.

Как сообщалось ранее, из общего количества детей, получивших статус пострадавшего от военных действий и вооруженного конфликта, 20% – это дети-переселенцы.