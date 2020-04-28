Плюс 49 за сутки: В «ЛНР» подтвердили 119 случаев COVID-19

В «ЛНР» зарегистрировали 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.

«За период регистрации заболеваний – с 28 марта по 28 апреля – зарегистрировано уже 119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и один случай, к сожалению, закончился смертью», – сказала Пащенко.

По ее словам, высокие показатели заболеваемости COVID-19 регистрируются в Первомайске, Стаханове (после переименования – Кадиевка), Свердловске (Должанск), Алчевске, Брянке, Перевальске.

В «республике» с 22 апреля ежедневно регистрировали более 10 новых случаев заболевания, а 25 апреля – 31 случай COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 49-ти человек.

Как сообщалось, по состоянию на 28 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 9410 человек ( 239 летальных случаев, 992 пациента выздоровели). В Донецкой области подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом COVID-19 (1 летальный случай,10 пациентов выздоровели) в Луганской области – 32 случая (3 человека выздоровели, скончавшихся нет).

В «ДНР» подтвердили 89 случаев заболевания коронавирусом, с выздоровлением выписаны 9 человек, летальных случаев – 2.