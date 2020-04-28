Дети из Крыма пока не могут получить статус пострадавших от вооруженного конфликта, – представитель омбудсмена

В отличие от Донбасса дети из аннексированного Крыма не могут сейчас получить статус пострадавших от военных действий и вооруженного конфликта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 апреля, заявила представительница омбудсмена по правам человека по соблюдению прав ребенка и семьи Оксана Филипишина во время онлайн-дискуссии «Как Украина защищает права детей в условиях вооруженного конфликта».

«Дети Крыма, действительно не вошли в соответствующее постановление Кабмина. Но если буквально читать норму статьи закона Украины "Об охране материнства и детства", то предоставление такого статуса крымским детям возможно», – сказал она.

При этом Филипишина отметила, что сейчас в правительстве даже не обсуждается данный вопрос. «Сейчас по данному вопросу нет дискуссии на уровне Министерства социальной политики. И насколько мне известно, этот вопрос даже не стоит сегодня на повестке дня. Но уже есть повод начать диалог с Министерством социальной политики по данному вопросу», – добавила она.

Как сообщалось ранее, по состоянию на конец марта 2020 года на получение статуса детей, пострадавших от военных действий и вооруженного конфликта, подано 88 тыс. заявок, из них статус подтвержден в почти 43,5 тыс. случаях (из них 90 детей – получивших ранения), остальные заявки – в процессе рассмотрения. Из общего количества детей, получивших такой статус, 20% – это дети-переселенцы.