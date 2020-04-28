Человечество после COVID-19: Билл Гейтс сделал прогноз

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, который предсказал пандемию еще несколько лет назад, высказал предположение, что человечество придет в себя не ранее, чем через несколько лет, пишет «РБК-Украина».

«Мы вернемся к нормальной жизни не раньше, чем через год или два. Мы сможем выйти из этого этапа, лишь выстроив систему, которая позволит исключить риск возобновления эпидемии», – заявил Билл Гейтс в интервью для издания Le Figaro.

Он отметил, что на данный момент многие страны уже адаптировались и наладили методы тестирования и отслеживания больных, что дает возможность быстро нейтрализовать и контролировать очаги заболевания, но вернуться к привычной жизни сейчас будет очень непросто.

Ключевым фактором возвращения к прежней жизни, по мнению Гейтса, станет создание вакцины от коронавируса.

«Даже власти не смогут вернуть людей на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход», – заявил основатель Microsoft.