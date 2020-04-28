Донетчина: В профильной больнице для лечения COVID-19 не хватает медпрепаратов

В инфекционной больнице Константиновки (Донецкая обл.) не хватает медикаментов. В частности, количество «Плаквенила» – препарат, который используется для лечения коронавирусной инфекции – всего для 4-х человек. Об этом сообщила главный врач учреждения Надежда Шейченко.

Лечебное учреждение было определено, как одно из четырех опорных в Донецкой области для принятия больных с подозрениями и подтвержденным диагнозом COVID-19.

Шейченко отметила, что количество лекарств, которые имеются в наличии в больнице, ограничено, их не хватает на всех пациентов. «На данный момент у нас в наличии есть "Плаквенил" – препарат, который используется для лечения коронавирусной инфекции, всего для четырех человек», – констатировала она.

Не хватает финансирования, выделяемого на приобретение медпрепаратов. «Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в апреле выделила нашей больнице 17 тыс. грн на закупку медикаментов. Этой суммы недостаточно не то, что для приобретения специализированных препаратов, но и на покупку обычных антибиотиков и других лекарств для всех больных. Многие наши пациенты – жители других городов, и приобрести самостоятельно лекарства для них проблематично. Они, как и остальные больные, нуждаются в медикаментах, которые будут им предоставлены в лечебном учреждении. Поэтому, если бы не помощь меценатов, лечить людей нам было бы просто нечем», – рассказала главврач.

Как сообщалось, по состоянию на 28 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 9410 человек (239 летальных случаев, 992 пациента выздоровели). В Донецкой области подтверждены 52 случая заболевания коронавирусом COVID-19 (1 летальный случай,10 пациентов выздоровели) в Луганской области – 32 случая (3 человека выздоровели, скончавшихся нет).

В «ДНР» подтвердили 89 случаев заболевания коронавирусом, с выздоровлением выписаны 9 человек, летальных случаев – 2. В «ЛНР» – 119 случаев COVID-19 (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

По материалам «Знамени индустрии»