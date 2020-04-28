В Мариуполе переселенка шьет экосумки, маски и создает онлайн-курсы (Фото)

Анна Гуренко – переселенка из Донецка, которая в 2014 году с семьей переехала в Мариуполь. В этом году женщина решила попробовать открыть собственное дело при поддержке проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Преподавательница по специальности, Анна имеет научную степень кандидата экономических наук, обучает студентов в Азовском морском институте Одесской национальной морской академии.

Летом 2019 года она решила шить экосумки. Не имея опыта предпринимательской деятельности, Анна сначала тестировала свою идею, хотела понять, какой будет спрос на ее товар, кто будет клиентом, как можно продавать. Разработала собственный бренд, логотипы, лекала под разные модели, приобрела сырье.

«Я часто была за границей и всегда удивлялась, как иностранцы относятся к экологии. Они пытаются ограничить использование пластика, используют экологические изделия. Я начала шить экосумки – мне это и нравится, приносит дополнительный доход, таким образом распространяю экокультуру в своем городе», – поделилась Анна Гуренко.

Свои экосумки женщина начала продавать через знакомых предпринимателей в Мариуполе, также наладила сотрудничество с онлайн-маркетами, которые продают изделия ручной работы. Мастер реагирует на запросы клиентов – у нее уже просили сшить сумки для собак, дорожные косметички, мешочки для документов, денег, хозяйственные сумки.

В марте этого года Анна увидела новый запрос от клиентов – в связи с карантином людям нужны были маски.

«Я увидела боль клиентов, которые искали, где купить маски, и начала шить их сама. Разместила фото в социальных сетях и получила заказ. Мои маски цветные, с яркими принтами, хотя многие просят черные. Сейчас есть несколько разновидностей масок», – рассказала Анна.

Также женщина выкладывает на своей странице в социальных сетях короткие видеокурсы, как самому дома пошить маску.

Зимой 2020 года Анна приняла участие в учебной программе бизнес-навыкам для женщин, которую организовывал в Мариуполе Украинский женский фонд при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

«Я теоретик, почти двадцать лет преподаю студентам. Но для ведения собственного дела мне не хватало некоторых практических знаний и навыков. Я не знала, как составить отчет, подать документы в налоговую, в какие сроки нужно уложиться. Как правильно общаться с различными контролирующими органами. Во время учебы я получила эти знания. Сейчас уже подготовила пакет документов для регистрации как физическое лицо-предприниматель. Только завершится карантин, готова к регистрации своего дела. Также буду воплощать другие вещи, которые услышала во время обучения, в частности о маркетинге, онлайн-продвижении», – говорит женщина.

Сейчас Анна планирует создать собственный курс по обучению предпринимательству и предлагать его желающим.