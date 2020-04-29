Чем дальше дети от войны на Донбассе, тем депрессивнее они ее воспринимают, – представитель омбудсмена

Чем дальше дети находятся от линии фронта, тем более депрессивнее они воспринимают и переживают ситуацию на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала представительница омбудсмена по правам человека по соблюдению прав ребенка и семьи Оксана Филипишина во время онлайн-дискуссии «Как Украина защищает права детей в условиях вооруженного конфликта».

«В 2018 году мы проводили исследование относительно уровня тревожности, отношения и понимания детей ситуации, которая сложилась на Донбассе. Своим исследованием мы ничего нового не открыли – аналогичные результаты были относительно вооруженных конфликтов в иных странах. Оказалось, что чем ближе к линии разграничения и к активным боевым действиям, тем меньше уровень тревожности у детей. И чем глубже в так называемом тылу проживают дети и воспринимают там информацию о вооруженном конфликте, тем больше у них депрессивное состояние. То есть дети, которые находятся близко к войне, они с этим живут ежедневно, они эту ситуацию воспринимают, к сожалению, как норму. Мы то понимаем, что это не нормально. Но дети утратили понимание безопасности / опасности», – сообщила представитель омбудсмена.

Филипишина сообщила, что, в том числе, в результате ослабления понимания детьми уровня безопасности, «за 2018-2019 годы имеем 31 ребенка, которые получили ранения в результате подрыва на снарядах и иных взрывных средствах».

Она акцентировала, что в отношении детей прифронтовых зон очень важный аспект психологической помощи. «Это помощь должна быть специализированной, качественной. Просто формальное открытие нескольких пунктов консультирования, не означает, что привлеченные психологи к выявлению детей с травмами войны предоставят качественную помощь. И в данном моменте, с моей точки зрения, государство должно больше вмешиваться», – считает представитель омбудсмена.

«Мы еще в 2015 году обращались к правительству Украины со следующим предложением. К этому периоду на неподконтрольной территории оставались профессиональные социальные работники, которые еще не переехали на подконтрольную территорию. И мы предложили за их счет увеличить число соцработников, которые работали с семьями с детьми в Донецкой и Луганской областях на территориях, которые максимально приближены к линии разграничения [на подконтрольной территории]. К сожалению, на наши рекомендации, на просьбы уполномоченного по правам человека в Верховной Раде в то время правительство положительно не отреагировало», – заключила Филипишина.

Как сообщалось ранее, дети в прифронтовой зоне на Донбассе ежедневно сталкиваются с реалиями войны. Они вынуждены адаптироваться к таким условиям, причем восприятие ними реальности отличается от понимания происходящего взрослыми. При этом в прифронтовых зонах дети особенно нуждаются в психологической поддержке, но в этом направлении помощь государства – минимальна.