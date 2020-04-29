4-летний мальчик имитирует звуки оружия: Журналист рассказал, что его шокировало в детях прифронтового Донбасса (Фото)

Дети, живущие в прифронтовой зоне Донбасса, очень травмированы войной. Хотя в разговорах они акцентируют внимание совершенно на иных вещах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказал военный журналист Андрей Дубчак, корреспондент «Радио Свобода» во время онлайн-дискуссии «Как Украина защищает права детей в условиях вооруженного конфликта».

Андрей снимал фоторепортажи о жизни детей в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской областей. Отмечает, что ему, даже военному журналисту, освещать тему о детях войны оказалось чрезвычайно сложно.

«Потому что дети – это не военные. Многие из них сильно травмированы. И во время репортажей мне приходилось пересиливать самого себя, и делать фотокадры в моменты, когда просто хотелось плакать. Например, 4-летний мальчик Жора из Золотого (Луганская обл., – ред.) – он звуками имитировал абсолютно точно все виды оружия. Запомнилась 7-летняя Сабина из Павлополя (Донецкая обл., – ред.), которая каждый вечер читала молитву, чтобы снаряд не попал в ее дом. А линия фронта находилась где-то в 800 метрах от их дома», – рассказал корреспондент.

«Запомнились дети из поселка Гранитное (Донецкая обл., – ред.) – два мальчика, которые постоянно ходят со своей тетей через линию фронта. Когда я с ними начал разговаривать, то один мальчик заплакал. Заплакал не от того, что там война и снаряды. Как мне пояснила его тетя: он плакал из-за того, что до войны родители могли ему что-то покупать. А теперь родители находятся на неподконтрольной Украине территории, и они очень бедные. То есть не снаряды, не мины… а просто нет денег, чтобы мальчику купить какую-то игрушку», – добавил Дубчак.