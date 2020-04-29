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4-летний мальчик имитирует звуки оружия: Журналист рассказал, что его шокировало в детях прифронтового Донбасса (Фото)

29.04.20 09:02
Андрей Дубчук
Андрей Дубчук

Дети, живущие в прифронтовой зоне Донбасса, очень травмированы войной. Хотя в разговорах они акцентируют внимание совершенно на иных вещах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказал военный журналист Андрей Дубчак, корреспондент «Радио Свобода» во время онлайн-дискуссии «Как Украина защищает права детей в условиях вооруженного конфликта».

Андрей снимал фоторепортажи о жизни детей в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской областей. Отмечает, что ему, даже военному журналисту, освещать тему о детях войны оказалось чрезвычайно сложно.

«Потому что дети – это не военные. Многие из них сильно травмированы. И во время репортажей мне приходилось пересиливать самого себя, и делать фотокадры в моменты, когда просто хотелось плакать. Например, 4-летний мальчик Жора из Золотого (Луганская обл., – ред.) – он звуками имитировал абсолютно точно все виды оружия. Запомнилась 7-летняя Сабина из Павлополя (Донецкая обл., – ред.), которая каждый вечер читала молитву, чтобы снаряд не попал в ее дом. А линия фронта находилась где-то в 800 метрах от их дома», – рассказал корреспондент.

«Запомнились дети из поселка Гранитное (Донецкая обл., – ред.) – два мальчика, которые постоянно ходят со своей тетей через линию фронта. Когда я с ними начал разговаривать, то один мальчик заплакал. Заплакал не от того, что там война и снаряды. Как мне пояснила его тетя: он плакал из-за того, что до войны родители могли ему что-то покупать. А теперь родители находятся на неподконтрольной Украине территории, и они очень бедные. То есть не снаряды, не мины… а просто нет денег, чтобы мальчику купить какую-то игрушку», – добавил Дубчак.

Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака
Фото Андрея Дубчака

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