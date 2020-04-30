В Петровском районе Донецка: Цены на продукты, стихийная торговля и огромный террикон (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в Петровском районе города.

Дончанин побывал на Петровском кольце – в самом центре района. «Виконста» напомнил, что Петровский район граничит с Кировским, и разделение проходит по мосту. В нем преимущественно 5-этажные дома, есть 2-этажные и 3-этажные – на окраине, а также частный сектор. «Это самая западная часть города», – сообщил он.

Дончанин показал небольшой стихийный рынок, далее – мясной павильон и сам центральный рынок Петровского района.

Запечатлел он и цены (за 1 кг):

огурцы – 100 руб. (43 грн по местному курсу на 30.04.2020);

помидоры – 170 руб. (74 грн);

яблоки – 70-75 руб. (30-33 грн);

молодая капуста – 70 руб. (30 грн);

кабачки – 140-150 руб. (61-65 грн);

морковь – 130 руб. (57 грн);

молодой картофель – 55 руб. (24 грн);

редис – 70 руб. (30 грн);

апельсины – 100 руб. (43 грн).

«Многолюдно, я бы сказал. Большинство людей в масках. Продавцы практически все в масках», – прокомментировал житель Донецка.

По его словам, рынок разделен на две части – продукты и хозтовары: можно приобрести строительные материалы, запчасти на сельхозтехнику, бытовую химию.

Самая широкая и большая улица в районе – улица Петровского. Немного проехав по ней на авто, «Виконста» заметил точку продажи колбасы у школы искусств. Колбасные изделия продают с прилавка, выставленного у машины. За колбасой – очередь. Рядом продают лечебные травы, барсучий жир. Установлены перед входом в школу и несколько палаток с канцелярией, одеждой.

Дончанин также рассказал, что район удален от центра, и добираться людям проблематично. На остановках, когда работают предприятия и учатся студенты – большие очереди.

Он продемонстрировал больницу №14 и «Амстор», который сейчас закрыт. Парковка перед супермаркетом пуста, но въезд не перекрыт.

Житель Донецка рассказал, что в Петровском районе работают шахта «Петровская», а также шахта им. Челюскинцев. «Виднеется огромный, самый высокий террикон по Донецку – шахты Челюскинцев. Его высота составляет более 120 м», – поделился он.

«Виконста» обратил внимание, что возле стелы шахты «Трудовская», в посадке работают коммунальщики.