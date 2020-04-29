Полупустые дворы: В Горловке показали Черемушки (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег показал, как сегодня выглядит жилмассив Черемушки в Центрально-Городском районе.

В частности, горловчанин показал дома и дворы по улицам Герцена, Нестерова, Кирова, а также школу №14. Людей на улицах – немного, машин также. На детских площадках пусто.

Также горловчанин показал улицу Гагарина, где расположен Богоявленский кафедральный собор. На Гагарина движение более оживленное, у собора припаркованы несколько автомобилей, на автобусной остановке – больше 10 человек.