Рядом в сумке лежали 2 памперса: В Мариуполе новорожденного подбросили в роддом

В Мариуполе новорожденного ребенка подбросили в роддом. Мальчик, по словам врачей, – здоров. Его мать разыскивает полиция.

Мальчику, которого подбросили в роддом в Мариуполе, по словам врачей, не больше 2-х недель. Ребенка подбросили 24 апреля около 5:00.

Медсестра, которая выглянула в окно, увидела большой сверток на лавочке. Вместе с младшей медсестрой они вышли на улицу, и обнаружили вкладыш от детской коляски, в котором лежал новорожденный ребенок. Рядом с ребенком в сумке лежали 2 памперса.

«Мама его одела в соответствующие вещи. В комбинезоне ребенок был в тепленьком. Чистенькие вещи. И переноска современная. Ощущение, что какая-то беда у женщины случилась», – поделилась мнением заведующая патологии новорожденных Ольга Баранова.

Сейчас ребенок находится в отделении патологии новорожденных Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья ребенка и женщины. По словам врачей, ребенок здоров. После полного обследования его отправят в детский дом. Имени у мальчика пока что нет.

Полицейские ищут мать ребенка. В полиции обратились ко всем, кто владеет любой информацией о матери или ее местонахождении, сообщить об этом правоохранителям.

По факту оставления ребенка полицейские открыли уголовное производство.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»